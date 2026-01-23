Samuel Xavier em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Samuel Xavier em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/01/2026 13:10 | Atualizado 23/01/2026 13:17

Samuel Xavier saiu em defesa de companheiros vaiados pela torcida do Fluminense após a vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu , na noite desta quinta-feira (22), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Capitão no confronto, o lateral-direito destacou a entrega do elenco e pediu compreensão em um momento de pressão.

"Houveram cobranças individuais, mas todo mundo ali tem se entregado e dado o máximo. O Everaldo vinha sendo muito cobrado, e fiquei muito feliz por ele ter feito o gol. A torcida quer ver o camisa 9 marcando, e essa cobrança existe. Tomara que ele consiga dar sequência", afirmou o jogador.

Samuel também citou as situações de Canobbio e Freytes, que voltaram a ser alvo de críticas da arquibancada. O atacante desperdiçou um pênalti, relembrando o episódio da semifinal da Copa do Brasil de 2025, enquanto o zagueiro cometeu o erro que originou o primeiro gol do Nova Iguaçu.

"O Canobbio também acabou sendo cobrado, e isso carrega um pouco do que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil. O Freytes também. Mas eu acho que nossa equipe é experiente para passar por isso. O papel da gente, como líderes, é passar confiança, mostrar que estamos juntos. Mesmo em momentos difíceis, de erro individual, que acontece com qualquer jogador", completou.

O Fluminense vira a página após a vitória e já foca no próximo compromisso da temporada. No domingo (25), às 18h, o Tricolor enfrenta o Flamengo, no Estádio do Maracanã, pelo clássico da quarta rodada do Campeonato Carioca.