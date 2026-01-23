Samuel Xavier em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Samuel Xavier sai em defesa de jogadores vaiados após vitória
Lateral do Fluminense comenta cobranças individuais e reforça experiência do elenco
Samuel Xavier sai em defesa de jogadores vaiados após vitória
Lateral do Fluminense comenta cobranças individuais e reforça experiência do elenco
Boca tem acordo verbal com Serna, mas Fluminense dificulta negociação
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Felipe Melo afirma que Keno está de 'malas prontas' para sair do Fluminense
Comentarista do SporTV destacou a importância do jogador na história do clube
Auxiliar de Zubeldía comemora vitória do Fluminense e sai em defesa de Everaldo
Maxi Cuberas foi o responsável por comandar o Tricolor diante do Nova Iguaçu, pelo Carioca
Kevin Serna celebra atuação e destaca vitória do Fluminense: 'Muito importante'
Tricolor passou aperto, mas superou o Nova Iguaçu por 3 a 2, pelo Carioca
Kevin Serna brilha, e Fluminense vence o Nova Iguaçu no Carioca
Tricolor sofreu, mas conseguiu superar a Laranja Mecânica da Baixada no Luso-Brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.