Serna em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/01/2026 10:30

Rio - O atacante Kevin Serna, de 28 anos, chegou a um acordo salarial com o Boca Juniors. De acordo com informações do jornalista Germán García Grova, o colombiano aceitou o valor oferecido pelos argentino. No entanto, o Fluminense tem dificultado a conclusão da negociação.

O primeiro valor oferecido pelo Boca Juniors foi de 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 26,68 milhões). O Fluminense tem apenas 70% dos direitos de Kevin Serna e o atacante tem contrato até o fim de 2027.

O atacante chegou ao Fluminense em 2024. Na ocasião, o Tricolor desembolsou algo em torno de 1,8 milhão de dólares (à cotação da época, aproximadamente R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante, que atuava pelo Alianza Lima.

No total, Kevin Serna entrou em campo em 89 partidas pelo Fluminense e anotou 18 gols. No ano passado, ele foi vice-artilheiro do clube carioca no ano com 13 gols. Além disso, ele deu oito assistências.