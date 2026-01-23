Freytes em ação pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, no Luso-BrasileiroLucas Merçon / Fluminense FC
Freytes faz coro pela permanência de Serna no Fluminense: 'Espero que não saia'
Atacante está na mira e já recebeu até proposta do Boca Juniors, da Argentina
Freytes faz coro pela permanência de Serna no Fluminense: 'Espero que não saia'
Atacante está na mira e já recebeu até proposta do Boca Juniors, da Argentina
Zubeldía retorna, mas só comandará o Fluminense na estreia no Brasileiro
Técnico passou por um procedimento cardiovascular no início de janeiro
Intermediário ofereceu Balotelli ao Fluminense, que descartou abrir negociação
Clube não viu credibilidade em contato feito por ex-dirigente do Vasco
Samuel Xavier sai em defesa de jogadores vaiados após vitória
Lateral do Fluminense comenta cobranças individuais e reforça experiência do elenco
Boca tem acordo verbal com Serna, mas Fluminense dificulta negociação
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Felipe Melo afirma que Keno está de 'malas prontas' para sair do Fluminense
Comentarista do SporTV destacou a importância do jogador na história do clube
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.