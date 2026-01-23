Freytes em ação pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, no Luso-BrasileiroLucas Merçon / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Freytes fez coro pela permanência de Kevin Serna no Fluminense. O atacante está na mira e já recebeu até proposta do Boca Juniors, da Argentina. Na última quinta-feira (22), o colombiano saiu do banco de reservas no intervalo e incendiou o jogo: fez dois gols e comandou a vitória tricolor por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Carioca
Leia mais: Intermediário ofereceu Balotelli ao Fluminense, que descartou negociação
"Espero que não o tirem daqui e que fique. Sou amigo dele, desejo-lhe tudo de bom e espero que tenha sucesso. Ele nos ajuda bastante. É rápido, bom no um contra um, marca muitos gols. É muito inteligente, eu o adoro", declarou o zagueiro, em entrevista à 'DSports Radio', da Argentina.
"Até que tenha a documentação em mãos, não vai dizer nada. Ele me falou que ainda não sabe ao certo, deixou tudo nas mãos de seu agente e do presidente do clube", completou.
No entanto, Freytes ressaltou que os torcedores argentinos se apaixonariam imediatamente por Kevin Serna. "É um jogador que se entrega por completo. Não estou dizendo que será um Messi, mas é bom. Se for para o Boca Juniors, será um grande passo para a sua carreira", ponderou.
Leia mais: Samuel Xavier defende jogadores vaiados após vitória do Fluminense

A proposta do Boca Juniors

O Boca Juniors ofereceu 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26 milhões) para tirar Kevin Serna do Fluminense, que detém 70% dos direitos do jogador. O clube argentino já se acertou com o atacante, e agora busca um acordo com a diretoria carioca.
Ao todo, o colombiano soma 18 gols e 11 assistências em 89 jogos pelo Tricolor.