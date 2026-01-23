Freytes em ação pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, no Luso-Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/01/2026 22:30

"Espero que não o tirem daqui e que fique. Sou amigo dele, desejo-lhe tudo de bom e espero que tenha sucesso. Ele nos ajuda bastante. É rápido, bom no um contra um, marca muitos gols. É muito inteligente, eu o adoro", declarou o zagueiro, em entrevista à 'DSports Radio', da Argentina.



"Até que tenha a documentação em mãos, não vai dizer nada. Ele me falou que ainda não sabe ao certo, deixou tudo nas mãos de seu agente e do presidente do clube", completou.

No entanto, Freytes ressaltou que os torcedores argentinos se apaixonariam imediatamente por Kevin Serna. "É um jogador que se entrega por completo. Não estou dizendo que será um Messi, mas é bom. Se for para o Boca Juniors, será um grande passo para a sua carreira", ponderou.

A proposta do Boca Juniors

Ao todo, o colombiano soma 18 gols e 11 assistências em 89 jogos pelo Tricolor.