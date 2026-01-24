Serna em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Rio - O Fluminense encerrou as conversas com o Boca Juniors por Kevin Serna, porém, o clube carioca planeja recompensar o colombiano. De acordo com informações do jornalista argentino Germán García Grova, o Tricolor planeja um aumento salarial para o atacante.
O Boca chegou a um acordo com Serna, mas esbarrou na falta de desejo do Fluminense de negociar. O clube argentino ofereceu algo em torno de 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 26,68 milhões). O Tricolor tem apenas 70% dos direitos do colombiano.
O atacante chegou ao Fluminense em 2024. Na ocasião, o Tricolor desembolsou algo em torno de 1,8 milhão de dólares (à cotação da época, aproximadamente R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante, que atuava pelo Alianza Lima.
No total, Kevin Serna entrou em campo em 89 partidas pelo Fluminense e anotou 18 gols. No ano passado, ele foi vice-artilheiro do clube carioca no ano com 13 gols. Além disso, ele deu oito assistências.