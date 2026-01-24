Canobbio tem 27 anosReprodução / TV Globo
"No Uruguai, quando falam em clássico brasileiro, falam de Fla-Flu. Não é só Brasil, é no mundo todo. Quando você vai ao jogo, esquece a tabela, o histórico, é esse jogo. É o dia que quem acordar melhor e fazer o melhor jogo, vai ser recompensado. É um dia à parte do resto do ano. São quatro clássicos? São quatro dias diferentes", disse.
"Fiz uma reflexão do jogo inteiro. Era clássico, precisei de muito tempo nas férias para sanar um pouco, para descansar. Ficou muito na minha mente, ficou muito marcado na minha cabeça. Mas são coisas que acontecem no jogo. Teve pênalti que eu fiz, mas esse depois de um ano todo, com o cansaço do jogo, o estresse mental de um clássico na semifinal... Não foi o que eu pensei, como queria definir o pênalti. Estava cansado. Fui na segurança e ele adivinhou, faz parte. Agora é ir para frente."
Canobbio, de 27 anos, falou do sonho em disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai. Ele vinha sendo convocado, mas desde a crise interna do técnico Marcelo Bielsa com o elenco em 2024, ele deixou de integrar o elenco.
O Fluminense encara o Flamengo neste domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor está na segunda posição do grupo A, com seis pontos.
