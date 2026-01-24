Canobbio tem 27 anos - Reprodução / TV Globo

Publicado 24/01/2026 15:50

Rio — O atacante Canobbio, do Fluminense, comentou sobre as suas projeções para 2026 e afirmou que ainda sonha em disputar a Copa do Mundo com a seleção uruguaia, em junho. O jogador também falou, em entrevista ao "ge" publicada neste sábado (24), sobre a expectativa para o duelo contra o Flamengo e o tamanho do clássico Fla-Flu no mundo.



"No Uruguai, quando falam em clássico brasileiro, falam de Fla-Flu. Não é só Brasil, é no mundo todo. Quando você vai ao jogo, esquece a tabela, o histórico, é esse jogo. É o dia que quem acordar melhor e fazer o melhor jogo, vai ser recompensado. É um dia à parte do resto do ano. São quatro clássicos? São quatro dias diferentes", disse.

Relembrando um clássico doloroso, o atleta também falou da disputa de pênaltis contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil 2025. Ele perdeu a última cobrança do Tricolor.



"Fiz uma reflexão do jogo inteiro. Era clássico, precisei de muito tempo nas férias para sanar um pouco, para descansar. Ficou muito na minha mente, ficou muito marcado na minha cabeça. Mas são coisas que acontecem no jogo. Teve pênalti que eu fiz, mas esse depois de um ano todo, com o cansaço do jogo, o estresse mental de um clássico na semifinal... Não foi o que eu pensei, como queria definir o pênalti. Estava cansado. Fui na segurança e ele adivinhou, faz parte. Agora é ir para frente."

Copa do Mundo à vista



Canobbio, de 27 anos, falou do sonho em disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai. Ele vinha sendo convocado, mas desde a crise interna do técnico Marcelo Bielsa com o elenco em 2024, ele deixou de integrar o elenco.

"É um sonho de toda criança, defender o país. Para mim também seria uma segunda chance. Teve 2022 que não consegui tantos minutos, esse ano seria ideal. Sempre estou preparado, tento me preparar para qualquer situação. Se tiver a oportunidade e eu não estivesse preparado, seria um erro que não me perdoaria em vida. Quero estar à disposição do meu país. Mas o futuro vai ser o que tiver que ser", avaliou.



O Fluminense encara o Flamengo neste domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor está na segunda posição do grupo A, com seis pontos.