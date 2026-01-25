Luis Zubeldía, em entrevista à FluTV - Reprodução / YouTube

Publicado 25/01/2026 10:12

Rio — O técnico Luis Zubeldía está de volta ao Fluminense após passar por uma angioplastia, um procedimento para desobstruir veias do coração. O argentino já retornou aos trabalhos no CT Carlos Castilho, mas só estará na beira do campo no primeiro jogo do Brasileirão, nesta quarta-feira (28), contra o Grêmio. Ele comentou sobre a alegria em estar de volta, em entrevista ao canal do Tricolor.



"Em pouco tempo de trabalho, em poucos meses, a dinâmica interna que temos aqui é muito boa, com muito afeto entre todos que trabalham aqui. Então, quando te tiram disso, é um baque. Mas eu sabia que em duas semanas poderia estar de volta ao trabalho, e mais saudável do que duas semanas atrás. Então, estou muio feliz", disse, em vídeo publicado no YouTube, na noite deste sábado (24).

Zubeldía elogiou a comissão técnica e destacou o entrosamento entre a sua equipe de assistentes e os auxiliares do Fluminense. "Tenho uma comissão que está entrosada com o staff daqui. Então, essa liberdade que cada um tem para expressar o melhor deles, em função de uma ideia, de uma organização. O mais importante é que a gente daqui, do Fluminense, há muita gente trabalhando, como o Marcão e o Cadu, que são treinadores interinos, mais preparadores físicos, ou seja, há muita gente trabalhando."



O argentino de 45 anos afirmou, ainda, que devido à união entre as comissões, a ausência do treinador por uma ou duas semanas "não deveria mudar nada". "Pelo contrário, outras capacidades aparecem", destacou.

O treinador também brincou falando que bateu uma marca pessoal no Fluminense. "O recorde é que não me expulsaram em 16 partidas, que não tive nenhuma expulsão", disse, aos risos, antes de concluir seu pensamento.

"Já tive muitas partidas que fui expulso, ou por três cartões amarelos, e passava muito mal vendo o jogo, no vestiário ou em casa. Então, se sofre muito, eu sofro o dobro. Prefiro estar no campo. Expliquei isso ao cardiologista."



Antes de Zubeldía reestrear, o interino Maxi Cuberas comanda o Tricolor no clássico contra o Flamengo neste domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.