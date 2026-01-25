John Kennedy celebra com a máscara de urso - Lucas Merçon/Fluminense

John Kennedy celebra com a máscara de ursoLucas Merçon/Fluminense

Publicado 25/01/2026 21:20

Rio - Em duelo no Maracanã, o Fluminense derrotou o Flamengo por 2 a 1 e obteve três pontos importantes na luta por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca. John Kennedy, autor de um dos gols do Tricolor, reforçou a importância de uma vitória logo no começo da temporada contra o maior rival.

"É importante vencer o primeiro clássico no ano. É importante para dar confiança para a equipe. Esse grupo é muito unido, é uma família, por isso que a gente comemora tanto. Somos uma família bastante unida. A vitória no clássico é importante para começar bem no Brasileiro e também dar continuidade ao nosso trabalho no Carioca", disse.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos nove pontos em quatro partidas pelo Campeonato Carioca e assumiu a liderança do Grupo A. Já o Flamengo permanece com quatro pontos em cinco partidas pela competição. A equipe da Gávea está fora da classificação para as semifinais da competição neste momento.

Pelo Campeonato Brasileiro, as duas equipes voltam a campo no meio da semana. O Fluminense faz sua estreia contra o Grêmio, no Maracanã, na próxima quarta-feira. No mesmo dia, o Flamengo irá até o Morumbi enfrentar o São Paulo, no mesmo dia.