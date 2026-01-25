Fluminense derrotou o Flamengo por 2 a 1 - Leonardo Brasil / Fluminense F.C

Publicado 25/01/2026 20:43

Rio - No primeiro Fla-Flu do ano, melhor para o Tricolor. No Maracanã, o clube das Laranjeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1, neste domingo, e deixou o Rubro-Negro em uma situação delicada no Campeonato Carioca. Serna e John Kennedy marcaram para o Fluminense e Everton Cebolinha diminuiu para o Flamengo.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos nove pontos em quatro partidas pelo Campeonato Carioca e assumiu a liderança do Grupo A. Já o Flamengo permanece com quatro pontos em cinco partidas pela competição. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira contra o Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileiro. O Rubro-Negro entra em campo no mesmo dia contra o São Paulo, no Morumbi.

O clássico no Maracanã começou com uma forte chuva que obrigou a partida a ser interrompida por nove minutos. Depois de um período de 44 minutos, a situação se tranquilizou e as equipes voltaram para o gramado. O Fluminense começou melhor e criou a primeira oportunidade com 15 minutos em uma cabeçada de Guga, após cruzamento de Lima.

Com o tempo a partida se equilibrou e os dois clubes criaram duas oportunidades antes do intervalo. Aos 34 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Samuel Lino, que livre e com Fábio batido, finalizou para fora. Três minutos depois, o Fluminense respondeu. Arana cobrou escanteio, a bola chegou a Kevin Serna, que acertou um belo chute, mas Andrew salvou o Flamengo.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com Santi Moreno e o Flamengo com Erick Pulgar e Pedro. Saíram Canobbio, Allan e Pedro. Melhor para o Tricolor. Aos seis minutos, o colombiano recuperou a bola no campo de ataque e serviu Serna, que finalizou, sem chances de defesa para o goleiro Andrew.

Atrás do placar, Filipe Luís colocou Varela e Plata nas vagas de Alex Sandro e Carrascal. Aos 18 minutos, o Flamengo chegou com perigo depois de cruzamento pela direita, que Samuel Lino obrigou Fábio a fazer boa defesa. Porém, aos 20 minutos, que marcou foi novamente o Fluminense. Depois de cobrança de escanteio, a defesa rubro-negra não afastou bem e John Kennedy apareceu para finalizar para o fundo das redes.

Aos 28 minutos, foi a vez do Flamengo se aproveitar na bola aérea. Depois de cobrança de escanteio, Vitão subiu e cabeceou e Everton Cebolinha apareceu para diminuir a vantagem do Fluminense. Aos 36 minutos, os rubro-negros quase empataram, de novo com o atacante. Cebolinha fez bela jogada e finalizou de fora da área para grande defesa de Fábio.

Os últimos minutos foram de pressão do Flamengo, mas o Fluminense conseguiu segurar o âmbito dos rivais e conquistou os três pontos. Com a derrota, o Rubro-Negro ficou em situação delicada no Campeonato Carioca.