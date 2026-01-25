Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/01/2026 22:50

Rio - O treinador do Flamengo, Filipe Luís, viu equilíbrio no clássico contra o Fluminense, neste domingo, que terminou com vitória do Tricolor por 2 a 1. Ele citou a questão física que envolveu o elenco rubro-negro e afirmou que o adversário conseguiu ser mais feliz nas chances que criou.

"Hoje foi um jogo descaracterizado nesse sentido (Flamengo sem elenco completo), até nas trocas. Um jogo equilibrado, tivemos chances para abrir o placar, eles também e acabaram abrindo. A partir daí, ganharam muita confiança, conseguiram fazer o segundo gol de escanteio. Mas um jogo equilibrado, que foi resolvido nos mínimos detalhes, que precisamos treinar. Talvez (perdemos) por falta de treino", disse.

Com a derrota o Flamengo permaneceu com quatro pontos em cinco jogos, fora da zona de classificação para a semifinal do Carioca e correndo risco de rebaixamento. Filipe Luís rechaçou qualquer desespero e afirmou que a prioridade é a estreia do Brasileiro contra o São Paulo, nesta quarta-feira.

"É uma possibilidade (jogar o quadrangular do rebaixamento). Temos que ganhar o próximo jogo. Dependemos de resultados. Mas só depois que acabar a fase de grupos do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo, que vou começar a preparar a partir de amanhã. Vamos analisar o jogo de hoje, com certeza temos muitas coisas a melhorar e corrigir. A derrota de hoje nos deixa essas lições para poder chegar no melhor possível contra o São Paulo e na Supercopa. Quando chegar o jogo do Carioca, pensaremos na melhor estratégia para vencer e ter uma boa campanha", concluiu.