Filipe Luís é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Filipe Luís vê clássico equilibrado e rechaça pânico com rebaixamento no Carioca
Flamengo foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã
Everton Cebolinha lamenta situação do Flamengo no Carioca e vê 'aprendizado' para elenco
Rubro-Negro foi derrotado no clássico para o Fluminense
Bap mostra confiança em negociação por Paquetá: 'Estamos próximos'
Rubro-Negro e West Ham chegaram a acordo financeiro pelo jogador; restam detalhes sobre a forma de pagamento
Flamengo e West Ham chegam a acordo financeiro por Lucas Paquetá
Agora, o único entrave é a forma de pagamento
Flamengo aguarda retorno de Saúl Ñíguez na próxima semana para continuidade de tratamento
Jogador, de 31 anos, passou por operação no tornozelo esquerdo na Espanha
Treinador do West Ham pede resolução 'o mais rápido possível' sobre Paquetá
Jogador, de 28 anos, foi novamente destaque
