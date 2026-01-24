Nuno Espírito Santos é técnico do West HamDivulgação / West Ham
Treinador do West Ham pede resolução 'o mais rápido possível' sobre Paquetá
Jogador, de 28 anos, foi novamente destaque
Flamengo reduz número de jogadores das categorias de base; entenda a mudança
Rubro-Negro quer enxugar plantel e focar em mudança de filosofia
Flamengo entra em semana decisiva por Lucas Paquetá
West Ham mantém exigência financeira para liberar o meia
Ex-Flamengo, Trauco nega acusação de abuso sexual no Uruguai
Lateral do Alianza Lima se colocou à disposição da Justiça e foi afastado do elenco
Saúl atualiza recuperação e manda recado à torcida do Flamengo
Meia passou por cirurgia no calcanhar esquerdo e espera voltar em breve
Ídolo do Flamengo destaca Daniel Sales e aponta caminho para jovem se firmar em 2026
Júnior elogia atuação improvisada na esquerda e ressalta personalidade do lateral no clássico com o Vasco
