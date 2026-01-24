Nuno Espírito Santos é técnico do West Ham - Divulgação / West Ham

Publicado 24/01/2026 18:16

Inglaterra - Sem Lucas Paquetá, o West Ham derrotou o Sunderland por 3 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Ao fim da partida, o técnico Nuno Espírito Santo foi questionado novamente sobre a situação do brasileiro. "O que eu espero é que a situação se resolva o mais rápido possível", declarou o comandante.

A ausência do meia é por conta de uma lesão nas costas. O Flamengo e o West Ham estão próximos de um acordo pela contratação de Lucas Paquetá. A operação deverá girar em torno de 42 milhões de euros (algo em torno de R$ 249,2 milhões).

Porém, os clubes precisam resolver alguns detalhes e necessitam acelerar as tratativas. A janela de transferências na Inglaterra vai se encerrar no dia 2 de fevereiro. O West Ham também busca um substituto para Lucas Paquetá.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu passou por Milan e Lyon, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.