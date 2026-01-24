Miguel Trauco pelo Flamengo - Armando Paiva

Miguel Trauco pelo FlamengoArmando Paiva

Publicado 24/01/2026 10:33 | Atualizado 24/01/2026 11:13





Rio- Ex-Flamengo, Miguel Trauco abriu o jogo sobre a denúncia de abuso sexual que sofreu contra uma argentina no Uruguai, em Montevidéu. O jogador do Alianza Lima negou ter cometido o crime.





Miguel Trauco é acusado junto com Zambrano e Sérgio Peña, todos jogadores do mesmo clube, pelo caso que teria acontecido na pré-temporada do time. O peruano se colocou à disposição da Justiça.

“Rejeito de forma categórica qualquer imputação criminosa que se pretenda atribuir a mim, assim como qualquer um dos relatos que vieram a público. Confio que as diligências correspondentes serão conduzidas com o rigor e a seriedade que um assunto dessa natureza exige”, afirma a nota do atleta.



O Alianza Lima informou que os atletas foram afastados do time principal por tempo indeterminado. De acordo com a diretoria, o clube abriu processos disciplinares internos e está à disposição da Justiça para auxiliar nas investigações.



“O clube suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos da equipe principal e iniciou processos disciplinares contra eles, de acordo com nossos regulamentos internos. Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades enquanto as investigações correspondentes estiverem em andamento”, publicou o time em comunicado oficial.



Pelo Alianza Lima desde janeiro de 2025, Miguel Trauco defendeu o Flamengo por três temporadas. Além disso, teve passagem por um ano pelo Criciúma. Os três jogadores acusados possuem passagens pela seleção peruana.