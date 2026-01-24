Miguel Trauco pelo FlamengoArmando Paiva
O Alianza Lima informou que os atletas foram afastados do time principal por tempo indeterminado. De acordo com a diretoria, o clube abriu processos disciplinares internos e está à disposição da Justiça para auxiliar nas investigações.
“O clube suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos da equipe principal e iniciou processos disciplinares contra eles, de acordo com nossos regulamentos internos. Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades enquanto as investigações correspondentes estiverem em andamento”, publicou o time em comunicado oficial.
Pelo Alianza Lima desde janeiro de 2025, Miguel Trauco defendeu o Flamengo por três temporadas. Além disso, teve passagem por um ano pelo Criciúma. Os três jogadores acusados possuem passagens pela seleção peruana.
