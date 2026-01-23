Daniel Sales em partida contra o Vasco - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/01/2026 18:09

Daniel Sales foi um dos nomes mais comentados após a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Vasco, na última quarta-feira (21). Improvisado na lateral esquerda, o jovem recebeu elogios públicos de Júnior, ídolo rubro-negro e comentarista do SporTV.



Nas redes sociais, o “Maestro” destacou a personalidade e a qualidade técnica do jovem de 19 anos, mesmo atuando fora de sua posição de origem. Destro e formado para a lateral direita, ele mostrou adaptação rápida e segurança pelo lado esquerdo do campo.



“Pés no chão, moleque, que bola já vimos que você tem. Arrasou na esquerda, de repente é ali a brecha para se firmar”, escreveu Júnior, desejando boa sorte ao atleta. A mensagem reforça a confiança de um dos maiores nomes da história do clube no potencial do garoto.



Daniel Sales integrou o time sub-20 do Flamengo no início do Campeonato Carioca, período marcado por resultados irregulares. Com a chegada dos jogadores profissionais, apresentou considerável evolução.



A oportunidade na nova função surgiu em meio aos problemas físicos de Alex Sandro e Ayrton Lucas, além da saída de Matías Viña, emprestado ao River Plate. O jogador aproveitou o cenário e pode ter encontrado uma nova alternativa para se firmar no elenco.