Presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap
Apesar de títulos relevantes conquistados pela base nos últimos anos, como o bicampeonato da Libertadores e do Mundial sub-20 em 2024 e 2025, a avaliação interna é que eles não são parâmetro para avaliar o sucesso do trabalho.
Conforme a diretoria, desde Vinicius Júnior, vendido ao Real Madrid em 2018, poucos garotos revelados pelo Rubro-Negro causaram impacto. Uma das exceções foi João Gomes, transferido ao Wolverhampton, da Inglaterra, em 2023.
O português Alfredo Almeida foi o escolhido pelo diretor de futebol José Boto para comandar as mudanças na área. Em reunião com conselheiros no último mês de dezembro, Bap afirmou que a meta é contratar reforços pontuais e focar em atletas entre 15 e 17 anos, adquiridos por valores até R$ 2 milhões, considerados baixos. A perspectiva é que se apenas um desses focar, compensaria os investimentos.
Além disso, o Flamengo segue reforçando parcerias com clubes formadores, como o Inter de Minas, de Itaúna, Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Centro Esportivo Wilson Goiano (CEWG), em Trindade, Goiás, e o Clube Trieste, de Curitiba.
O Rubro-Negro também dispensou os chamados "jogadores-problema", com o objetivo de implementar uma nova cultura de esforço e dedicação.
