Saúl em recuperação de cirurgia no calcanhar esquerdoReprodução / X
“Como vocês sabem, passei por uma cirurgia há duas semanas. Agora estou na fase de reabilitação, treinando aos poucos e seguindo os conselhos dos melhores profissionais. Espero voltar aos gramados muito em breve. Em breve retorno ao Brasil. Obrigado por todas as mensagens”, disse Saúl.
O espanhol passou pela cirurgia no início de janeiro. O jogador convivia com dores há cerca de três meses e, na reta final da temporada passada, recebeu duas opções de tratamento. O método convencional demandaria mais tempo e não garantia melhora, motivo pelo qual o atleta optou pelo procedimento cirúrgico para a retirada de um osso que pressionava o tendão de Aquiles e causava a dor.
Saúl chegou ao Flamengo em julho de 2025. Desde então, disputou 24 partidas, 15 como titular, e distribuiu duas assistências. Além disso, conquistou uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.