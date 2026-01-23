Contrato de De la Cruz com o Flamengo é válido até 2028 - Reprodução / Instagram

Contrato de De la Cruz com o Flamengo é válido até 2028Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2026 08:32

Rio - O meia Nico de la Cruz está recebendo um acompanhamento individualizado para ter mais sequência em 2026 pelo Flamengo. O entendimento do clube é que os minutos em campo do jogador precisam ser melhor distribuídos, e portanto, ele deve ficar fora de jogos com menor importância, como no Campeonato Carioca, de acordo com informações do "ge".



Ainda segundo a publicação, será o técnico Filipe Luís quem decidirá em quais jogos o atleta será poupado, guiando o trabalho do departamento médico. Também há treinos táticos fundamentais que ele participará e depois, compensará em trabalhos físicos, com academia ou fortalecimento muscular.

Além disso, Rubro-Negro considera que De la Cruz tem grandes chances de ser convocado pela seleção uruguaia para a Copa do Mundo. Existe um receio de que a alta intensidade do torneio leve o atleta ao limite. Portanto, a percepção é que o cuidado precisa ser redobrado.



Médicos do Flamengo e do Uruguai têm mantido contato desde o procedimento regenerativo realizado pelo jogador, que consistiu em retirar células-tronco da medula óssea para aplicar no joelho.

Em 2025, De la Cruz disputou 34 partidas. O contrato do uruguaio é válido até 2028.