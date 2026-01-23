Lucas Paquetá em campo pelo West HamAFP

Rio - O West Ham, da Inglaterra, recusou a proposta do Flamengo por Lucas Paquetá. A oferta, oficializada nesta quinta-feira (22), girava em torno de 40 milhões de euros (R$ 249,2 milhões), inferior aos 45 milhões de euros (R$ 281 milhões) inicialmente cobrados pelo clube inglês, segundo publicação do "ge" desta sexta-feira (23).
Apesar da negativa, as conversas entre as equipes não foram encerradas, e o Rubro-Negro admite que pode mudar os termos da proposta. No entanto, outra questão que trava a negociação é o desejo do Flamengo em contar com o meia já nesta janela, enquanto a equipe de Londres quer liberá-lo apenas na metade do ano.
Paquetá já manifestou desejo de retornar ao Brasil e tem tentado agir para acelerar as conversas. Ele não tem sido relacionado para as partidas do West Ham.
Cria do Ninho
Revelado pelo Flamengo, Lucas Paquetá tem 28 anos. Ele foi negociado com o Milan, da Itália, em 2018, e após duas temporadas sem grande destaque no futebol italiano, transferiu-se para o Lyon, da França, onde evoluiu e despertou o interesse do futebol inglês. Em 2022, foi contratado pelo West Ham por 61,6 milhões de euros (cerca de R$ 309 milhões) e, desde então, atua pelo clube londrino, consolidando-se no cenário europeu.
Paquetá está próximo de vestir a camisa do Mengão