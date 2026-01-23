Emerson Royal em ação pelo Flamengo no clássico com o Vasco, no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo
Emerson Royal revela treino nas férias por melhor temporada no Flamengo
Lateral-direito também comentou a parceria com Vitão, recém-chegado ao Rubro-Negro
Saúl atualiza recuperação e manda recado à torcida do Flamengo
Meia passou por cirurgia no calcanhar esquerdo e espera voltar em breve
Ídolo do Flamengo destaca Daniel Sales e aponta caminho para jovem se firmar em 2026
Júnior elogia atuação improvisada na esquerda e ressalta personalidade do lateral no clássico com o Vasco
Emerson Royal revela treino nas férias por melhor temporada no Flamengo
Lateral-direito também comentou a parceria com Vitão, recém-chegado ao Rubro-Negro
West Ham recusa proposta do Flamengo por Lucas Paquetá
Rubro-Negro fez oferta em torno de 40 milhões de euros; negociações continuam
Entenda como o Flamengo pretende aproveitar De la Cruz em 2026
Departamento médico e comissão técnica fazem trabalho conjunto para administrar minutos em campo do uruguaio
Michael é testado como volante em treinos no Flamengo, mas uso deve ser pontual
Filipe Luís admite alternativa emergencial diante de desfalques no meio-campo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.