Emerson Royal em ação pelo Flamengo no clássico com o Vasco, no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo

"Quando você volta para o Brasil se exige adaptação. Eu tive uma lesão muito grave antes de vir e tive um pouco de complicação. Cheguei aqui e comecei a jogar muito cedo. Não tive sequência no Milan por causa da lesão, mas isso ficou no passado. Agora é uma nova temporada, um novo recomeço, nova oportunidade", analisou o jogador.

"Quando faço pré-temporada posso aproveitar muito mais. Me dediquei também nas férias. Tive praticamente 10 dias de férias, minha mulher queria me matar (risos) porque queria viajar, falei que não ia porque iria pegar 15 dias para trabalhar. Foi o que eu fiz. Acredito que o trabalho devolve, fui recompensado dentro de campo e vou seguir nessa linha", completou.

Ele também falou sobre a parceria com Vitão, que fez sua estreia no clássico . A dupla já se conhecia e, inclusive, conversou antes da chegada do zagueiro ao Rubro-Negro. "Jogamos juntos na seleção (de base) por muito tempo. Conversei muito com ele, falei: 'Vem porque você vai ser muito feliz, o Flamengo tem uma estrutura de Europa, impõe jogo, é time grande'. Ele falou: 'Vou, daqui uma semana estou aí'".

"Quando saiu que jogaríamos, conversamos bastante. Ele falou que ia fazer um grande jogo, que Deus colocou esse jogo no nosso caminho para brilhar dentro de campo. É um cara ímpar, um jogador fenomenal, qualidade incrível com a bola no pé", contou Emerson Royal.

