Paquetá em campo pelo West HamAFP

Publicado 24/01/2026 12:31

Rio — A primeira investida do Flamengo por Lucas Paquetá foi recusada pelo West Ham. A proposta apresentada ficou abaixo do valor considerado ideal pelos ingleses, que também não veem com bons olhos a intenção do clube carioca de concretizar a negociação ainda nesta janela de transferências.





Os ingleses querem que Paquetá fique até o fim da Premier League, em maio, apesar de não ser a vontade do jogador. No dia 2 de fevereiro se encerra a janela de transferências na Inglaterra.

O modelo de negócio proposto pelo Flamengo ( 40 milhões de euros (R$ 249 milhões), sendo uma parte fixa e outra em bônus) deve ser ajustado, mas não deve chegar ao valor que os ingleses querem, que é 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões). Pelo lado da diretoria rubro-negra, ter o meia somente no meio na temporada também não é bom.



O desejo do West Ham é que o clube carioca aumente a proposta ou ofereça os 40 milhões de euros de forma fixa e sem os bônus. Paquetá não entra em campo desde a derrota para o Nottingham Forest, dia 6 de janeiro, e não será relacionado para a partida deste sábado (24), contra o Sunderland.



A próxima semana é a data limite para o Flamengo chegar a um acordo com o West Ham.