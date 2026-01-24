Saúl Ñíguez em treino do Flamengo em 2025Adriano Fontes/Flamengo
Flamengo aguarda retorno de Saúl Ñíguez na próxima semana para continuidade de tratamento
Jogador, de 31 anos, passou por operação no tornozelo esquerdo na Espanha
Treinador do West Ham pede resolução 'o mais rápido possível' sobre Paquetá
Jogador, de 28 anos, foi novamente destaque
Flamengo reduz número de jogadores das categorias de base; entenda a mudança
Rubro-Negro quer enxugar plantel e focar em mudança de filosofia
Flamengo entra em semana decisiva por Lucas Paquetá
West Ham mantém exigência financeira para liberar o meia
Ex-Flamengo, Trauco nega acusação de abuso sexual no Uruguai
Lateral do Alianza Lima se colocou à disposição da Justiça e foi afastado do elenco
Saúl atualiza recuperação e manda recado à torcida do Flamengo
Meia passou por cirurgia no calcanhar esquerdo e espera voltar em breve
