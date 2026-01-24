Saúl Ñíguez em treino do Flamengo em 2025 - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 24/01/2026 22:52

Rio - O meia Saúl Ñíguez, de 31 anos, é aguardado no Flamengo na próxima semana. O espanhol, que realizou uma operação no tornozelo esquerdo na Espanha, irá continuar sua recuperação no Rio. A previsão é de que fique cerca de três meses sem atuar. As informações são do "GE".

O jogador realizou sua operação no último dia 9. O planejamento do Flamengo é que Saúl ficasse na Europa nas primeiras semanas e posteriormente voltasse para o Rio de Janeiro. O atleta utilizou suas redes sociais para contar para os torcedores como anda a sua recuperação.

"Como vocês sabem, passei por uma cirurgia há duas semanas. Agora estou na fase de reabilitação, treinando aos poucos e seguindo os conselhos dos melhores profissionais. Espero voltar aos gramados muito em breve. Em breve retorno ao Brasil. Obrigado por todas as mensagens", disse.

Ex-jogador do Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez chegou ao Flamengo na reta final da temporada. Ele entrou em campo em 20 jogos e não fez gols. O espanhol fez parte da campanha dos títulos do Brasileiro e da Libertadores.