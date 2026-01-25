Everton Cebolinha fez o único gol do Flamengo no clássico - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/01/2026 21:50

Rio - Autor do gol do Flamengo na derrota para o Fluminense por 2 a 1, o atacante Everton Cebolinha lamentou a atuação do Rubro-Negro no clássico. O resultado deixou o atual bicampeão carioca em uma situação bem delicada no Campeonato Estadual deste ano.

"Derrota difícil que deixa a gente em uma situação delicada no Campeonato. Fizemos uma partida boa contra o Vasco, mas hoje infelizmente não conseguimos ir bem. A chuva não é desculpa, porque foi ruim para os dois. Mas creio que o grupo irá conseguir superar essa situação e servirá de aprendizado para não cometer os mesmos erros que a gente cometeu", disse.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos nove pontos em quatro partidas pelo Campeonato Carioca e assumiu a liderança do Grupo A. Já o Flamengo permanece com quatro pontos em cinco partidas pela competição. A equipe da Gávea está fora da classificação para as semifinais da competição neste momento.

Pelo Campeonato Brasileiro, as duas equipes voltam a campo no meio da semana. O Flamengo faz sua estreia contra o São Paulo, no Morumbi, nesta quarta-feira. O Fluminense joga no mesmo dia contra o Grêmio, no Maracanã.