Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, em evento neste domingo (25)Reprodução / TNT Sports
"Estamos diante de uma situação entre o torcedor, que fica dividido entre querer fechar rápido, e o presidente, que tem responsabilidade com a instituição e com a Nação, de não me comprometer com aquilo que a gente não vai poder cumprir. Como o Flamengo tem por hábito cumprir com todas as suas obrigações, estamos tentando colocar isso na mesa. É melhor ter certeza que vamos conseguir pagar e o West Ham também vai receber. Esse é o estágio que estamos agora", destacou Bap.
"Eu estou focando toda a nossa energia em resolver esse obstáculo. Se puder ser na próxima hora, ótimo. Se não puder, que seja daqui a duas horas, três. Começamos essa conversa com contatos semanais, depois passaram para contatos mais próximos, diários, agora estamos com contatos a cada hora para ajudar uma coisa, outra. Mas não posso precisar quanto tempo isso vai demorar. Sempre tem o outro lado, as necessidades do West Ham, que são absolutamente legítimas."
Bap também ressaltou a grandeza desta negociação. "Vamos deixar claro: essa é a maior transação jamais feita por um clube de futebol, na América do Sul com certeza, e a gente preza muito pela palavra da gente, por cumprir todos os compromissos que assumimos", disse.
