Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, em evento neste domingo (25)Reprodução / TNT Sports

Publicado 25/01/2026 15:19



Rio — O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu detalhes sobre a negociação entre o Rubro-Negro e o West Ham, da Inglaterra, pelo meia Lucas Paquetá. Em entrevista neste domingo (25), durante o lançamento da marca da Copa do Mundo Feminina 2027 , em Copacabana, o mandatário ressaltou que o clube está a poucos passos de fechar o que falta do acordo.

"O que eu posso dizer é que nós estamos próximos. A diferença é a forma de pagamento que a gente vai fazer. Chegamos a um acordo em relação a vários aspectos que eu julgo mais importantes. Interessante que eu tenho muito orgulho de dizer que o Flamengo tem palavra, cumpre com absolutamente tudo que ele combina", afirmou, à "TNT Sports".

Os times acertaram o valor de 41,250 milhões de euros (R$ 255,9 milhões) fixos, sem a inclusão de bônus por metas. Agora, as discussões são sobre a forma de pagamento. O Rubro-Negro quer parcelar em três anos, enquanto os europeus desejam receber em 18 meses, ou seja, um ano e meio.



"Estamos diante de uma situação entre o torcedor, que fica dividido entre querer fechar rápido, e o presidente, que tem responsabilidade com a instituição e com a Nação, de não me comprometer com aquilo que a gente não vai poder cumprir. Como o Flamengo tem por hábito cumprir com todas as suas obrigações, estamos tentando colocar isso na mesa. É melhor ter certeza que vamos conseguir pagar e o West Ham também vai receber. Esse é o estágio que estamos agora", destacou Bap.

O presidente do Flamengo explicou que toda negociação começa com um contato "esparso", e conforme ela vai avançando, os representantes dos clubes começam a se falar "o tempo inteiro".



"Eu estou focando toda a nossa energia em resolver esse obstáculo. Se puder ser na próxima hora, ótimo. Se não puder, que seja daqui a duas horas, três. Começamos essa conversa com contatos semanais, depois passaram para contatos mais próximos, diários, agora estamos com contatos a cada hora para ajudar uma coisa, outra. Mas não posso precisar quanto tempo isso vai demorar. Sempre tem o outro lado, as necessidades do West Ham, que são absolutamente legítimas."



Bap também ressaltou a grandeza desta negociação. "Vamos deixar claro: essa é a maior transação jamais feita por um clube de futebol, na América do Sul com certeza, e a gente preza muito pela palavra da gente, por cumprir todos os compromissos que assumimos", disse.