Filipe Luís e Maxi Cuberas vão se enfrentar neste domingo (25) - Adriano Fontes / Flamengo e Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/01/2026 08:39 | Atualizado 25/01/2026 08:59

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (25), às 18h, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. A tendência é que ambas as equipes continuem rodando os seus times, alternando entre titulares e reservas, visando compromissos como a estreia no Campeonato Brasileiro, no meio da semana.



Onde assistir a Fluminense x Flamengo



O Fla-Flu terá transmissão da Globo (TV aberta), Premiere (pay per view) e GE TV (streaming).

Provável escalação do Tricolor



Embalado pela vitória contra o Nova Iguaçu no meio da semana, a equipe, ainda comandada pelo auxiliar Maxi Cuberas, deve seguir rodando algumas peças, visando a partida contra o Grêmio na próxima quarta-feira (28), pela 1ª rodada do Brasileirão.



Portanto, a equipe deve ir a campo com: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna (Matheus Reis) e Everaldo.

Como deve jogar o Rubro-Negro



O Flamengo, 5º colocado do grupo B, busca a recuperação no Campeonato Carioca e quer os três pontos para entrar na zona de classificação à próxima fase e escapar do quadrangular do rebaixamento. O goleiro Andrew pode estrear, e atletas que iniciaram no banco contra o Vasco podem começar o jogo.



O técnico Filipe Luís deve escalar a equipe com: Andrew; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Vitão e Daniel Salles; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo (Gonzalo Plata), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.



Arbitragem do jogo no Maracanã



Árbitro: Alex Gomes Stefano;

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira;

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.