Filipe Luís e Maxi Cuberas vão se enfrentar neste domingo (25)Adriano Fontes / Flamengo e Marcelo Gonçalves / Fluminense
Onde assistir a Fluminense x Flamengo
O Fla-Flu terá transmissão da Globo (TV aberta), Premiere (pay per view) e GE TV (streaming).
Embalado pela vitória contra o Nova Iguaçu no meio da semana, a equipe, ainda comandada pelo auxiliar Maxi Cuberas, deve seguir rodando algumas peças, visando a partida contra o Grêmio na próxima quarta-feira (28), pela 1ª rodada do Brasileirão.
Portanto, a equipe deve ir a campo com: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna (Matheus Reis) e Everaldo.
O Flamengo, 5º colocado do grupo B, busca a recuperação no Campeonato Carioca e quer os três pontos para entrar na zona de classificação à próxima fase e escapar do quadrangular do rebaixamento. O goleiro Andrew pode estrear, e atletas que iniciaram no banco contra o Vasco podem começar o jogo.
O técnico Filipe Luís deve escalar a equipe com: Andrew; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Vitão e Daniel Salles; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo (Gonzalo Plata), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.
Arbitragem do jogo no Maracanã
Árbitro: Alex Gomes Stefano;
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira;
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.
