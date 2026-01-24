Alex Telles em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Depois de acerto com zagueiro, Botafogo adota otimismo por renovação com Alex Telles
Lateral, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano
John Textor chama protesto de torcedores do Botafogo de absurdo: 'Depois de tudo que fiz'
Alvinegro sofreu transfer ban e vive momento delicado no ano
Torcedores do Botafogo protestam contra John Textor antes de partida contra Bangu
Alvinegros levaram faixa e gritaram palavras de ordem
Alvo do Botafogo, Cristian Medina dá assistência em primeiro jogo do ano pelo Estudiantes
Meia tem acerto encaminhado com o Glorioso
Botafogo x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem
O Glorioso busca a segunda vitória com o time titular
LA Galaxy confirma renovação do empréstimo de Matheus Nascimento, do Botafogo
Atacante assinou vínculo com os norte-americanos até junho deste ano
