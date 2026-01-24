Alex Telles em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Rio - Após acertar a renovação de Alexander Barboza por três temporadas, o Botafogo tem a situação de Alex Telles como prioridade. Apesar de ainda não ter chegado a um acordo com o lateral-esquerdo, o clima é de otimismo no clube carioca. As informações são do portal "UOL".
O Alvinegro fez uma proposta para o staff de Alex Telles, que respondeu com uma contraproposta. O lateral deseja permanecer no Alvinegro e a situação caminha para um acordo com o atleta recebendo uma valorização salarial.
Alex Telles, que chegou ao Botafogo no meio de 2024, tem vínculo até o fim deste ano. Com isso, ele poderá assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Alvinegro de graça a partir de julho.
Nesta temporada, o Alvinegro já perdeu dois titulares da temporada histórica de 2024. O volante Marlon Freitas foi para o Palmeiras e o meia-atacante Jefferson Savarino se transferiu para o Fluminense.