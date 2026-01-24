Alvinegros protestaram no lado de fora do estádio Nilton SantosReprodução / SporTV

Rio — Torcedores do Botafogo protestaram contra o dono da SAF do clube, John Textor, na tarde deste sábado (24), no lado de fora do estádio Nilton Santos, horas antes do jogo contra o Bangu, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.
Os alvinegros no local gritaram palavras de ordem contra o mandatário, enquanto seguravam uma faixa que dizia: "Nós somos o Botafogo F.R.".
Revolta
Este não é o primeiro protesto pela situação financeira do clube. O muro do CT Lonier, no Camorim, Zona Oeste do Rio, foi alvo de pichações na noite da última quinta-feira (22), com recados como "Cadê o dinheiro?", "Fora Textor" e "John ladrão" escritos nas paredes.
O Botafogo sofreu transfer ban, punição da Fifa que impede o clube de registrar novos jogadores, por não ter pago ao Atlanta United, dos Estados Unidos, o valor referente à contratação de Thiago Almada.