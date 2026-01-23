Mensagem no protesto do CT pede a saída de Textor - Reprodução / X

Publicado 23/01/2026 08:05

Rio - Os muros do centro de treinamento do Botafogo, no Camorim, Zona Oeste do Rio, foram pichados na noite desta quinta-feira (22) com mensagens de cobrança ao dono da SAF do Alvinegro, John Textor, em um momento de dificuldades financeiras do clube.



"Cadê o dinheiro?", "Fora Textor", "França não te quer? Brasil também" e "John ladrão" são alguns dos recados escritos na parede do CT Lonier. O pichador ainda não foi identificado.

Situação delicada



O Botafogo sofreu transfer ban, punição da Fifa que impede o clube de registrar novos jogadores, por não ter pago ao Atlanta United, dos Estados Unidos, o valor referente à contratação de Thiago Almada. Além disso, os jogadores estão com dois meses de direitos de imagem atrasados, de acordo com o "ge".

Em entrevista após a vitória contra o Volta Redonda na última quarta-feira (21), o zagueiro Barboza comentou a situação e descreveu o incômodo. "Eu não quero ir embora, eu quero ficar. Tem coisa que não depende de mim. O clube primeiro tem que regularizar a situação e eu ter a certeza do que vai acontecer daqui para frente."