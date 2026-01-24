Martín Anselmi (D) ao lado de Pablo de Muner, auxiliar do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/01/2026 23:41

Rio - O treinador do Botafogo, Martín Anselmi, elogiou a atuação da sua equipe na vitória sobre o Bangu por 2 a 0, neste sábado (24), no Nilton Santos. O comandante afirmou que está satisfeito com o rendimento dos seus jogadores e projetou uma evolução ainda maior nas próximas partidas.

"Estou feliz com meus jogadores. Ele são corajosos, lutam, brigam, são intensos. Acho que o nosso caminho é esse. Ir evoluindo jogo a jogo. Agora temos o Campeonato Brasileiro, novos desafios e iremos buscar evoluir a cada partida", disse.

Anselmi foi questionado sobre a situação fora de campo, envolvendo a administração da SAF de John Textor e o "transfer ban" que o clube sofreu. O treinador afirmou que o rendimento dos jogadores não vem sendo afetado, mas pediu uma resolução.

"Uma coisa é o que acontece fora de campo e outra é o que acontece dentro de campo, com o trabalho dos jogadores com a comissão técnica. Em nosso trabalho, o que acontece não impacta. O que pode afetar é em relação ao elenco, porque necessitamos de mais jogadores. Entendo a torcida que faz o protesto e entendo que como instituição precisamos resolver isso urgente. E creio que vamos que vai ser resolvido", afirmou.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos nove pontos e está na liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O Alvinegro volta aos gramados na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, pela estreia do Brasileiro. O Bangu permanece com seis pontos no Grupo A e volta a jogar na próxima sexta-feira (30) contra o Bangu, no Laranjão, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

O primeiro tempo entre Botafogo e Bangu foi de muita criatividade do Alvinegro, mas faltou um pouco de capricho. Com isso, o goleiro Bruno, do clube da Zona Oeste, foi o grande destaque, fazendo grandes defesas no Nilton Santos.