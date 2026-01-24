Em 2025, Cristian Medina deu duas assistências em 43 jogos pelo Estudiantes - Rodrigo Arangua / AFP

Em 2025, Cristian Medina deu duas assistências em 43 jogos pelo EstudiantesRodrigo Arangua / AFP

Rio- Alvo do Botafogo, Cristian Medina entrou em campo a primeira vez em 2026 pelo Estudiantes com uma assistência. O jogador tem acordo para defender o Glorioso, mas o negócio ainda não foi finalizado devido ao transfer ban. Enquanto isso não acontece, Cristian treina normalmente com o restante dos companheiros. As informações são do 'Ge'.





Para a primeira partida do Estudiantes nesta temporada, o meia não tinha sido relacionado. No acerto entre os clubes, ele não entraria em campo. Por outro lado, nos bastidores do time, Medina é tratado como vendido.

Os representantes do meia querem que ele tenha ritmo de jogo, por isso, segue como jogador do Estudiantes e deu uma assistência no empate por 1 a 1 nesta sexta-feira (23), contra o Independente.



Revelado pelo Boca Juniors com atuação no time vice-campeão da Libertadores de 2023, Cristian Medina tem 23 anos. O jogador chegou ao Estudiantes em 2025 e possui seus direitos econômicos controlados pelos empresários.