Alex Telles em treino do Botafogo - fotos Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/01/2026 12:18

Rio - O Botafogo tem conversado para renovar o contrato do lateral-esquerdo Alex Telles, de 34 anos. Porém, a questão financeira tem sido um problema para o clube carioca conseguir avançar com o jogador. As informações são da "ESPN".

Titular conquistas da Libertadores e do Brasileiros, Alex Telles deseja seguir no clube carioca. Porém, a proposta salarial feita não chegou nos valores desejados pelo atleta, que fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mundo.

Alex Telles, que chegou ao Botafogo no meio de 2024, tem vínculo até o fim deste ano. Com isso, ele poderá assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Alvinegro de graça a partir de julho.



Nesta temporada, o Alvinegro já perdeu dois titulares da temporada histórica de 2024. O volante Marlon Freitas foi para o Palmeiras e o meia-atacante Jefferson Savarino se transferiu para o Fluminense.