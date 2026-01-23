Alex Telles em treino do Botafogofotos Vitor Silva / Botafogo
Questões financeiras atrapalham Botafogo em conversas para renovar com Alex Telles
Alvinegro vive momento delicado no começo do ano
Muro do CT do Botafogo é pichado com protestos contra John Textor: 'Cadê o dinheiro?'
Alvinegro passa por momento delicado financeiramente
Agora no Fluminense, Savarino se despede do Botafogo: 'Eternamente grato'
Meia-atacante assinou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2029
Barboza celebra marca de 100 jogos pelo Botafogo: 'Muito feliz'
Zagueiro atingiu o feito na vitória sobre o Volta Redonda, no Nilton Santos
Wallace Davi não poderá jogar o Carioca pelo Botafogo; entenda
Volante já atuou pelo Tricolor no Estadual e fica impedido pelo regulamento da Ferj
Barboza reforça prioridade para o Botafogo em renovação: 'Espero ter boas notícias'
Zagueiro, de 31 anos, tem vínculo até o fim do ano
