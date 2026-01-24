Botafogo e Bangu se enfrentaram no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/01/2026 22:58

Rio - Em seu segundo jogo no Nilton Santos no Carioca, o Botafogo confirmou seu favoritismo e venceu o Bangu por 2 a 0. Depois de um primeiro tempo em que teve amplo domínio, mas perdeu muitos gols, o Alvinegro desencantou na segunda etapa com Santi Rodríguez e Alex Telles e chegou a sua terceira vitória no Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos nove pontos e está na liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O Alvinegro volta aos gramados na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, pela estreia do Brasileiro. O Bangu permanece com seis pontos no Grupo A e volta a jogar na próxima sexta-feira (30) contra o Bangu, no Laranjão, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

O primeiro tempo entre Botafogo e Bangu foi de muita criatividade do Alvinegro, mas faltou um pouco de capricho. Com isso, o goleiro Bruno, do clube da Zona Oeste, foi o grande destaque, fazendo grandes defesas no Nilton Santos.

Foram mais de dez finalizações do Botafogo antes do intervalo, e em quatro vezes, o goleiro Bruno apareceu para fazer grandes defesas. Apesar de não ter conseguido construir uma vantagem na primeira etapa, a equipe alvinegra mostrou boa desenvoltura.

O segundo tempo começou com o Bangu assustando em dois contra-ataques, mas quem abriu o placar foi o Botafogo. Aos oito minutos, Santi Rodríguez cobrou falta, a bola passou pela barreira do Bangu e o goleiro Bruno acabou aceitando.

Com a vantagem no placar, o Botafogo reduziu um pouco o ímpeto e a partida ficou mais igual. Porém, aos 27 minutos, Matheus Martins sofreu penalidade. Na cobrança, Alex Telles ampliou e deu mais tranquilidade para os alvinegros.

Nos últimos minutos, os donos da casa ainda criaram outras oportunidades para ampliar o placar, porém, novamente o goleiro Bruno apareceu bem para salvar o Bangu. A vantagem de dois gols de diferença, no entanto, era suficiente e o Botafogo conquistou mais três pontos no Carioca.