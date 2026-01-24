Alex Telles fez um dos gols do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Rio - Autor de um dos gols da vitória do Botafogo sobre o Bangu, o lateral-esquerdo Alex Telles, de 33 anos, exaltou a sinergia do elenco com Martín Anselmi neste começo de trabalho. Ele destacou a importância de ter um período de pré-temporada com um técnico, algo que o grupo não viveu em 2024.

"O entendimento com o Mister está sendo muito bom. Algo positivo em relação ao ano passado é que estamos tendo esse tempo de trabalho com ele, que é importante. Quem está jogando está dando conta do recado e as ideias têm sido bem assimiladas pelo grupo", afirmou o lateral.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos nove pontos e está na liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O Alvinegro volta aos gramados na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, pela estreia do Brasileiro. O Bangu permanece com seis pontos no Grupo A e volta a jogar na próxima sexta-feira (30) contra o Bangu, no Laranjão, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

O primeiro tempo entre Botafogo e Bangu foi de muita criatividade do Alvinegro, mas faltou um pouco de capricho. Com isso, o goleiro Bruno, do clube da Zona Oeste, foi o grande destaque, fazendo grandes defesas no Nilton Santos.