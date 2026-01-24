Rio – Após estrear com vitória utilizando a equipe titular, o Botafogo segue em busca de mais um resultado positivo no Campeonato Carioca. O Glorioso recebe o Bangu neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela quarta rodada da competição.
Onde assistir A partida terá transmissão pelo Sportv (TV paga) e Premiere (pay per view).
Como chega o Botafogo
Com seis pontos somados em três partidas no Campeonato Carioca, o Botafogo entra em campo embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, com gol de Montoro, no primeiro jogo disputado com a equipe principal. Antes, o Glorioso venceu a Portuguesa na estreia e acabou derrotado pelo Sampaio Corrêa, atuando com o time formado por meninos da base. A tendência é que o elenco titular seja novamente utilizado para a partida.
Também com seis pontos na tabela, o Bangu vem de vitória fora de casa sobre o Maricá por 2 a 1. Sem desfalques para o confronto, a tendência é que o técnico Tinoco repita a formação utilizada na última rodada em busca de mais três pontos no campeonato.
Campeonato carioca - 4ª rodada Data e horário: 24/01/2026 - 21hr Local: Estádio Nilton Santos (RJ)
Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, Barboza e Newton; Vitinho, Allan, Danilo, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi
Bangu: Bruno; Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva, Walber e Garrinsha; Lucas Sibito e Patryck Magalhães. Técnico: FlávioTinoco
