Kadir celebra gol marcado pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
Depois de estrear com gol no empate diante da Bolívia, fora de casa, o jovem de 18 anos ganhou nova oportunidade entre os titulares no segundo e último amistoso de janeiro. Desta vez, porém, encontrou maiores dificuldades e não conseguiu balançar as redes.
“É uma alegria muito grande estar aqui e representar meu país. Sempre sonhei com isso, e que lugar melhor do que o Estádio Rommel, cantando o hino nacional? Sinceramente, meus olhos se enchem d’água porque hoje realizei um sonho. Foi um dia verdadeiramente inesquecível para mim”, afirmou à 'RPC'.
“Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas lutaram muito, deram tudo de si. A equipe se uniu, se tornou uma família, e todos se sentiram parte do grupo”, completou o panamenho, que agora aguarda uma nova convocação para os amistosos de março, antes da lista final para a Copa do Mundo.
