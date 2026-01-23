Kadir celebra gol marcado pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 23/01/2026 17:15

Atacante do Botafogo, Kadir voltou a ser titular na seleção panamenha e viveu um momento especial ao atuar pela primeira vez em seu país natal. O jogador esteve em campo durante 66 minutos na derrota por 1 a 0 para o México, nesta quinta-feira (22), na Cidade do Panamá.



Depois de estrear com gol no empate diante da Bolívia, fora de casa, o jovem de 18 anos ganhou nova oportunidade entre os titulares no segundo e último amistoso de janeiro. Desta vez, porém, encontrou maiores dificuldades e não conseguiu balançar as redes.



Após o confronto, Kadir destacou a emoção de vestir a camisa da seleção em casa e classificou a experiência como a realização de um sonho pessoal. O atacante valorizou o ambiente no Estádio Rommel Fernández e a conexão com a torcida local.



“É uma alegria muito grande estar aqui e representar meu país. Sempre sonhei com isso, e que lugar melhor do que o Estádio Rommel, cantando o hino nacional? Sinceramente, meus olhos se enchem d’água porque hoje realizei um sonho. Foi um dia verdadeiramente inesquecível para mim”, afirmou à 'RPC'.



Apesar do resultado negativo, ele ressaltou o comprometimento do elenco panamenho durante a série de amistosos. O jogador exaltou o espírito coletivo e a união construída pelo grupo neste início de trabalho.



“Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas lutaram muito, deram tudo de si. A equipe se uniu, se tornou uma família, e todos se sentiram parte do grupo”, completou o panamenho, que agora aguarda uma nova convocação para os amistosos de março, antes da lista final para a Copa do Mundo.