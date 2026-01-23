Barboza em ação pelo Botafogo diante do Volta Redonda, pelo Campeonato CariocaVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Botafogo encaminhou a renovação de contrato do zagueiro Alexander Barboza. A diretoria do Alvinegro chegou a um acordo com os representantes do atleta para estender o vínculo por mais três anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande nesta sexta-feira (23).
Leia mais: Questões financeiras atrapalham Botafogo em conversas para renovar com Alex Telles

Alexander Barboza, de 30 anos, é um dos principais nomes do elenco alvinegro. Com contrato válido até o fim desta temporada, o zagueiro já demonstrava o desejo de permanecer no clube.

Caso não houvesse acordo, o defensor estaria apto a assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio do ano. Clubes do Oriente Médio, inclusive, já haviam realizado sondagens pelo jogador.
Confira: Muro do CT do Botafogo é pichado com protestos contra John Textor: 'Cadê o dinheiro?'

Contratado em 2024 sem custos de transferência, Barboza soma 100 partidas e dois gols com a camisa do Botafogo. Ele foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024 e é um dos remanescentes do elenco histórico.
fotogaleria
Barboza em ação pelo Botafogo diante do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca
Barboza deseja um aumento salarial para renovar com o Fogão