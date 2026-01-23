Barboza em ação pelo Botafogo diante do Volta Redonda, pelo Campeonato CariocaVítor Silva / Botafogo
Alexander Barboza, de 30 anos, é um dos principais nomes do elenco alvinegro. Com contrato válido até o fim desta temporada, o zagueiro já demonstrava o desejo de permanecer no clube.
Caso não houvesse acordo, o defensor estaria apto a assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio do ano. Clubes do Oriente Médio, inclusive, já haviam realizado sondagens pelo jogador.
Contratado em 2024 sem custos de transferência, Barboza soma 100 partidas e dois gols com a camisa do Botafogo. Ele foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024 e é um dos remanescentes do elenco histórico.
