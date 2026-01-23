Em 2025, Matheus Nascimento fez seis gols e deu três assistências em 28 jogos pelo LA GalaxyDivulgação / Los Angeles Galaxy
Ao todo, Matheus Nascimento disputou 96 partidas pelo profissional do Botafogo, com 12 gols e seis assistências.
LA Galaxy confirma renovação do empréstimo de Matheus Nascimento, do Botafogo
Atacante assinou vínculo com os norte-americanos até junho deste ano
