Em 2025, Matheus Nascimento fez seis gols e deu três assistências em 28 jogos pelo LA GalaxyDivulgação / Los Angeles Galaxy

Publicado 23/01/2026 22:58

Estados Unidos - O Los Angeles Galaxy confirmou nesta sexta-feira (23) a renovação do empréstimo de Matheus Nascimento, do Botafogo . Agora, ele tem vínculo válido até junho deste ano. Há uma opção de compra prevista no acordo.

Na última temporada, o atacante fez seis gols e deu três assistências em 28 jogos pelo clube norte-americano, sendo 16 como titular. Ele tem contrato com o Glorioso até dezembro.



Cria das categorias de base do Alvinegro, o centroavante surgiu como grande destaque do sub-15, subiu para o sub-17 e foi testado no time principal no caótico ano de 2020, que culminou no rebaixamento. No entanto, não conseguiu se firmar e foi negociado para ganhar rodagem.

Ao todo, Matheus Nascimento disputou 96 partidas pelo profissional do Ao todo, Matheus Nascimento disputou 96 partidas pelo profissional do Botafogo , com 12 gols e seis assistências.

