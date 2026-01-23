Danilo pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Rio- O jogador Danilo, do Botafogo, ainda não recebeu nenhuma parcela doFGTSdesde julho do ano passado, quando chegou ao Glorioso. As informações são do ‘GE’.

Parte do salário do jogador, que o direito de imagem, efetuado fora do regime CLT, também estava em atraso há três meses e foi pago nesta terça-feira (20).

Com essas questões de atraso nos pagamentos, o jogador já poderia ter saído do clube de forma judicial.

O pagamento de parte da dívida foi positivo para o volante e seu estafe, que provavelmente não tentarão sair do Alvinegro.

Em 2025, Danilo fez 16 partidas, sendo 12 como titular, deixando 1 gol e 3 assistências pelo Glorioso.