Danilo pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo
Rio- O jogador Danilo, do Botafogo, ainda não recebeu nenhuma parcela doFGTSdesde julho do ano passado, quando chegou ao Glorioso. As informações são do ‘GE’.Leia mais: Botafogo encaminha renovação de Alexander Barboza por três temporadas
Parte do salário do jogador, que o direito de imagem, efetuado fora do regime CLT, também estava em atraso há três meses e foi pago nesta terça-feira (20).Leia mais: Questões financeiras atrapalham Botafogo em conversas para renovar com Alex Telles
Com essas questões de atraso nos pagamentos, o jogador já poderia ter saído do clube de forma judicial.
O pagamento de parte da dívida foi positivo para o volante e seu estafe, que provavelmente não tentarão sair do Alvinegro.
Em 2025, Danilo fez 16 partidas, sendo 12 como titular, deixando 1 gol e 3 assistências pelo Glorioso.
