Identidade visual da Copa do Mundo Feminina 2027 foi divulgada neste domingo (25)Reprodução / CazéTV

Publicado 25/01/2026 12:32





LEIA MAIS: Bicampeão! Cruzeiro vence São Paulo e conquista título da Copinha Rio — A Fifa lançou, no fim da manhã deste domingo (25), a marca da Copa do Mundo Feminina 2027, em um hotel de Copacabana, Zona Sul do Rio. A entidade ainda promoveu ações e atividades para o público na Avenida Atlântica, como pinturas nas ruas e apresentações de música em celebração ao torneio, que será sediado no Brasil.

A cerimônia começou com um vídeo destacando a trajetória brasileira na modalidade, e ressaltando que esta será a primeira vez do campeonato na América do Sul. Em seguida, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, subiu ao palco. "No Brasil, sabemos que futebol não é apenas um jogo. No Brasil, futebol é criatividade, emoção, coração. É vida, história. Por isso, estou feliz de estar aqui com todos vocês", disse, em português.

As lendárias jogadoras Formiga e Cristiane, o ex-atleta e campeão do mundo em 2002, Cafu, e a treinadora bicampeã mundial pelos Estados Unidos, Jill Ellis, também tiveram espaço de destaque no palco. Além deles, o evento contou com as presenças, na plateia, do presidente da CBF, Samir Xaud, e dos técnicos das seleções femininas e masculinas do Brasil, Arthur Elias e Carlo Ancelotti.



Samir Xaud considerou que a competição será um "divisor de águas" para a modalidade no país. "Acredito muito que as meninas merecem todo o prestígio, apoio. Elas vêm demonstrando isso dentro de campo. A evolução do nosso futebol feminino vem acontecendo muito por conta delas, do empenho, esforço, nunca desistirem. O futebol feminino tem nosso apoio total e irrestrito", disse, em entrevista à "CazéTV".



A Copa do Mundo Feminina 2027 acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho. A Fifa já anunciou os oito estádios que sediarão a competição: Maracanã, Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Castelão (Fortaleza), Arena Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre).