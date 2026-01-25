Memes: Fluminense derrotou o FlamengoReprodução / X
Memes! Torcedores do Fluminense celebram vitória em clássico contra o Flamengo
Tricolor venceu com gols de Serna e John Kennedy no Maracanã
Memes! Torcedores do Fluminense celebram vitória em clássico contra o Flamengo
Tricolor venceu com gols de Serna e John Kennedy no Maracanã
Filipe Luís vê clássico equilibrado e rechaça pânico com rebaixamento no Carioca
Flamengo foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã
Andrés Gómez explica golaço e celebra 'colônia colombiana' no Vasco
Atacante foi um dos destaques da vitória sobre o Boavista
Com dois de Pumita e golaço de Andrés Gómez, Vasco derrota o Boavista em Bacaxá
Cruz-Maltino chegou aos sete pontos no Campeonato Carioca
Maxi Cuberas destaca 'nível' do Flamengo e elogia Santi Moreno: 'Boa partida'
Colombiano participou com assistência para primeiro gol do Fluminense
Everton Cebolinha lamenta situação do Flamengo no Carioca e vê 'aprendizado' para elenco
Rubro-Negro foi derrotado no clássico para o Fluminense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.