Memes: Fluminense derrotou o Flamengo - Reprodução / X

Memes: Fluminense derrotou o FlamengoReprodução / X

Publicado 25/01/2026 23:12

Rio - A vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 2 a 1 repercutiu nas redes sociais. Os torcedores do Tricolor não perderam tempo e aproveitaram para tirar aquela onda com os rivais. O resultado deixou o Rubro-Negro em uma situação difícil no Campeonato Carioca.

fotogaleria

Com o resultado, o Fluminense chegou aos nove pontos em quatro partidas pelo Campeonato Carioca e assumiu a liderança do Grupo A. Já o Flamengo permanece com quatro pontos em cinco partidas pela competição. A equipe da Gávea está fora da classificação para as semifinais da competição neste momento.

Pelo Campeonato Brasileiro, as duas equipes voltam a campo no meio da semana. O Flamengo faz sua estreia contra o São Paulo, no Morumbi, nesta quarta-feira. O Fluminense joga no mesmo dia contra o Grêmio, no Maracanã.