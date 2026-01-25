Rio - Depois de ser derrotado pelo Flamengo no meio de semana, o Vasco se recuperou no Campeonato Carioca. Diante do Boavista neste domingo, o Cruz-Maltino contou com boa atuações de estrangeiros para vencer por 3 a 0, em Bacaxá. Pumita Rodríguez anotou dois gols e Andrés Gómez fez um golaço e também deu uma assistência na partida.
Com os três pontos, o Vasco chegou aos sete pontos em quatro partidas e assumiu a vice-liderança no Grupo A. No meio da semana, o Cruz-Maltino faz sua estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, na próxima quinta-feira, no interior de São Paulo. No Grupo B, Boavista continua com seis pontos e irá encarar o Sampaio Corrêa, na próxima sexta-feira, fora de casa, pelo Carioca.
fotogaleria
A partida começou em Bacaxá com o Boavista criando a primeira chance. Aos três minutos, Filipinho avançou pela direita e a bola sobrou para Isael, que chutou por cima do goleiro Daniel Fuzato. Aos 15 minutos, novamente os donos de casa chegaram com perigo com Berê, que puxou belo contra-ataque e finalizou para fora.
O Vasco tinha posse de bola, mas não conseguia criar. Sua primeira chance foi aos 30 minutos e o gol não saiu por muito pouco. Puma cruzou e depois de confusão na área a bola sobrou para Tchê Tchê conferir, porém, o goleiro Lucas surgiu rapidamente e fez uma excelente defesa, salvando o Boavista.
Aos 40 minutos, o Boavista chegou a balançar as redes. Depois de belo contra-ataque, Brunão recebeu e finalizou para grande defesa de Fuzato. No rebote, Isael colocou a bola para dentro, mas a arbitragem enxergou falta do atacante do clube de Bacaxá no goleiro do Vasco.
Antes do fim do primeiro tempo, o Vasco saiu na frente. Aos 47 minutos, Andrés Gómez fez boa jogada pela esquerda e cruzou, a defesa do Boavista não conseguiu cortar e Pumita Rodríguez apareceu para finalizar e colocar o Cruz-Maltino em vantagem.
O segundo tempo começou com o Boavista criando uma grande oportunidade. Com apenas um minuto, em belo contra-ataque, Filipinho recebeu dentro da área, mas na hora da finalização, chutou por cima do gol do Vasco. Aos 13 minutos, novamente os donos da casa chegaram com perigo. Brunão foi lançado e finalizou carimbando a meta de Fuzato.
Só que o dia era de Pumita. Aos 19 minutos, o uruguaio recebeu belo passe pela direita e soltou a bomba para fazer o segundo gol do Vasco na partida em Bacaxá. Logo depois, o Cruz-Maltino fez mais um. Aos 24 minutos, o goleiro Lucas saiu jogando errado e Andrés Gómez finalizou por cobertura e anotou um golaço para o Cruz-Maltino.
Os dois gols em sequência praticamente frearam qualquer ânimo do Boavista na partida. Com a vantagem, o Vasco conseguiu ter tranquilidade e administrou o resultado positivo em Bacaxá.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.