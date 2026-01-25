Paulinho joga pelo Vasco desde os 7 anos - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 25/01/2026 10:49

Rio — O Vasco acertou a venda do lateral direito Paulinho, de 20 anos, para o Fortaleza. O clube cearense não pagará pelo jogador, pois fez uma parceria com o Cruz-Maltino: as equipes vão dividir os direitos econômicos do atleta em 50% para cada um, em uma eventual venda futura. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O defensor se despediu dos companheiros no sábado (24) e viaja neste domingo (25) para se apresentar no seu novo time, que disputa a Série B.

Paulinho nasceu em 2005 e estava no Vasco desde os 7 anos. Ele passou por todas as categorias de base do Cruz-Maltino, do sub-7 ao sub-20.

Ele tem um gol como profissional, diante do Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca 2025. O atleta também acumula passagens pela seleção brasileira de base.