Rio - O atacante Marino Hinestroza, de 23 anos, reforço do Vasco para a temporada embarcou para o Rio de Janeiro na tarde deste sábado. Ainda na Colômbia, o jovem abordou a expectativa por chegar ao futebol brasileiro e citou a conversa que teve com Fernando Diniz, que acompanha sua futebol há algum tempo.
"O Vasco tem um projeto muito interessante para mim esse ano. Conversei com Johan Rojas, que me mandou mensagens, e com o técnico que expressou o desejo de contar comigo o mais rápido possível. O Vasco cumpriu com tudo que me prometeu e a negociação se acertou em apenas três dias", disse em entrevista ao jornalista colombiano Jaime Dinas.
Hinestroza reforçou que tem como sonho fazer parte do elenco da seleção colombiana que irá disputar a próxima Copa do Mundo neste ano na América do Norte.
"Eu e minha família estamos muito feliz com esse passo que vou dar na minha carreira. Estou indo com muita felicidade e vontade de mostrar meu futebol e poder disputar a Copa do Mundo. Sei do nível alto do futebol no Brasil e também sei que há muitas equipes que se reforçaram por lá", concluiu.
 
 