Marino Hinestroza com a camisa do Atlético NacionalDivulgação / Atlético Nacional
Reforço do Vasco, Hinestroza cita papo com Diniz e revela sonho de disputar Copa do Mundo
Atacante, de 23 anos, embarcou para o Rio de Janeiro
Vasco acerta venda do meia Maxime Dominguez para clube polonês
Cruz-Maltino informou sobre a saída do jogador de 29 anos em comunicado
Claudio Spinelli entra no radar do Vasco e diretoria avalia investida
Atacante do Independiente del Valle foi oferecido e está em análise no clube
Bournemouth sinaliza impaciência com postura do Vasco em negociação por Rayan
Clube inglês aguarda envio de documentos para concluir acordo milionário
Brenner desembarca no Rio para assinar com o Vasco
Centroavante comentou sobre relação próxima com Fernando Diniz
Ex-Vasco, Fellipe Bastos revela decepção com ídolo Juninho Pernambucano
Agora comentarista, ex-jogador é contra a venda de Rayan e avalia a saída de Vegetti
