Rayan em treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 23/01/2026 14:18

Rio - O Bournemouth demonstra insatisfação com a postura do Vasco na negociação envolvendo Rayan. Segundo informações do jornalista Bruno Andrade, da ESPN, o clube inglês está incomodado com a demora para avançar no acordo, mesmo após o alinhamento de valores entre as partes.



As duas equipes já acertaram os números da operação, que gira em torno de 35 milhões de euros, cerca de R$ 220,7 milhões. Pelo acordo, o Cruz-Maltino ficaria com aproximadamente 24,5 milhões de euros (R$ 151 milhões), já que os direitos econômicos do atacante são divididos com familiares e representantes.

Apesar do acerto financeiro, o entrave segue no setor jurídico do Vasco. A ausência do envio da documentação necessária tem travado o andamento da negociação e atrasado o desfecho da transferência, o que aumenta a impaciência dos dirigentes do clube inglês, que esperavam uma resolução mais rápida após o avanço das tratativas.

Com o desfecho considerado avançado, Rayan deve viajar à Inglaterra nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato válido por cinco anos. A formalização do vínculo tornará a transferência oficial e confirmará a saída definitiva do atacante de São Januário.



A vontade do jogador teve peso decisivo no andamento das conversas, que manifestou à diretoria o desejo de atuar na Premier League, indicou o Bournemouth como destino prioritário e chegou a pedir para não atuar contra o Flamengo, nesta quarta-feira (21). Caso seja confirmada, será a maior venda da história do Vasco e a oitava maior do futebol brasileiro.