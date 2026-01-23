Brenner desembarcado no Aeroporto do Galeão, nesta sexta-feira (23)BTB Sports / YouTube
"Ele não te dá muita opção, né? 'Tem que vir, é uma ordem'", disse, aos risos. "Feliz por ele ter me ligado e por trabalhar com ele mais uma vez", afirmou. Diniz foi treinador do Brenner no Fluminense e no São Paulo. "É um cara por quem eu e minha família temos muita admiração. Foi muito importante nessa vinda", explicou o jogador.
Após sair do São Paulo, em 2020, Brenner foi para o Cincinnati, dos Estados Unidos, até ser comprado pela Udinese em 2024 e retornar ao clube norte-americano em 2025, por empréstimo. Nesta última passagem, ele marcou seis gols e uma assistência em 10 jogos.
Agora, ele chega em definitivo ao Vasco, que pagará 5 milhões de euros (R$ 31 milhões, na cotação atual). Ele se junta aos reforços Johan Rojas, Alan Saldivia e Hinestroza.
