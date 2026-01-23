Brenner desembarcado no Aeroporto do Galeão, nesta sexta-feira (23) - BTB Sports / YouTube

Publicado 23/01/2026 09:04

Rio - O atacante Brenner desembarcou no Aeroporto do Galeão, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (23) para realizar exames médicos e assinar com o Vasco. O centroavante de 25 anos estava na Udinese, da Itália, e assinará contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2029. Ele conversou com a imprensa na chegada e revelou, em tom de brincadeira, uma ligação com o técnico Fernando Diniz.



"Ele não te dá muita opção, né? 'Tem que vir, é uma ordem'", disse, aos risos. "Feliz por ele ter me ligado e por trabalhar com ele mais uma vez", afirmou. Diniz foi treinador do Brenner no Fluminense e no São Paulo. "É um cara por quem eu e minha família temos muita admiração. Foi muito importante nessa vinda", explicou o jogador.

Reforço na área



Após sair do São Paulo, em 2020, Brenner foi para o Cincinnati, dos Estados Unidos, até ser comprado pela Udinese em 2024 e retornar ao clube norte-americano em 2025, por empréstimo. Nesta última passagem, ele marcou seis gols e uma assistência em 10 jogos.



Agora, ele chega em definitivo ao Vasco, que pagará 5 milhões de euros (R$ 31 milhões, na cotação atual). Ele se junta aos reforços Johan Rojas, Alan Saldivia e Hinestroza.