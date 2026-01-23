Claudio Spinelli em campo pelo Del Valle - Foto: Divulgação/Instagram

Publicado 23/01/2026 15:32

Rio - O atacante argentino Claudio Spinelli, de 28 anos, entrou no radar do Vasco após ser oferecido à diretoria Cruz-Maltina, segundo o canal "Atenção, Vascaínos!". O clube analisa internamente a possibilidade de avançar pela contratação como alternativa para reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada.



Atualmente no Independiente del Valle, do Equador, o jogador tem contrato válido até o fim de 2027. As condições apresentadas para uma eventual negociação são vistas de forma positiva em São Januário, o que mantém o nome em avaliação no departamento de futebol.



Spinelli não é desconhecido da torcida vascaína. O argentino ganhou destaque nos confrontos contra o Vasco pela Copa Sul-Americana do ano passado, quando marcou um gol em cada partida dos play-offs da competição.



Na última temporada, o atacante de 1,80m disputou 52 jogos e balançou as redes 28 vezes. Os números reforçam o interesse e explicam por que o nome é tratado internamente como uma opção viável no mercado, sobretudo pelo perfil físico e pela presença de área.



Para o setor ofensivo, o clube já anunciou a contratação de Johan Rojas e deve confirmar, em breve, as chegadas de Marino Hinestroza e Brenner. Ainda assim, a busca por mais um atacante segue em pauta diante da saída de Vegetti e da iminente transferência de Rayan, principais artilheiros da equipe na última temporada.