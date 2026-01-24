Maxime Dominguez jogará pelo KS Cracóvia - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2026 12:47

Rio — O Vasco anunciou a venda do meia suíço Maxime Dominguez, de 29 anos, ao KS Cracóvia, da Polônia. Em comunicado divulgado neste sábado (24), o Cruz-Maltino desejou sucesso ao jogador em seus futuros desafios profissionais.

O atleta foi contratado pela equipe carioca em setembro de 2024. Ele disputou 14 jogos, marcando um gol e uma assistência. Em abril de 2025, o clube acertou um empréstimo com o Toronto FC, do Canadá.

O meia retornou neste mês de janeiro. O contrato dele com o Vasco era válido até dezembro de 2026. Ao longo da sua carreira, Maxime também jogou no Gil Vicente, de Portugal.