Rayan chegou a um acordo com o BournemouthDikran Sahagian/Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Vasco e o Bournemouth concluíram neste fim de semana a operação pela transferência de Rayan. O atacante, de 19 anos, é esperado para realizar exames médicos no clube inglês na próxima segunda-feira (26). As informações são da "ESPN".
LEIA MAIS: Hinestroza cita papo com Diniz e revela sonho de disputar Copa 
O Bournemouth vai desembolsar 28,5 milhões de euros fixos (R$ 176,81 milhões) pelo atacante. Além disso, a transferência prevê mais 6,5 milhões de euros (R$ 40,33 milhões) em metas. No total, 35 milhões de euros (R$ 217,14 milhões).
LEIA MAIS: Vasco acerta venda do meia Maxime Dominguez para clube polonês
O Cruz-Maltino tentou convencer Rayan e seu staff a continuar no elenco até pelo menos o meio do ano. Pedrinho, Felipe e Fernando Diniz conversaram com o jogador, mas clube inglês o levou a aceitar a proposta de cinco anos de contrato.
LEIA MAIS: Claudio Spinelli entra no radar do Vasco e diretoria avalia investida
O Vasco acreditava que as melhores propostas seriam feitas na janela do meio do ano, que é a principal da Europa. O Newcastle, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund eram os clubes que já haviam acenado com a possibilidade.
No total, Rayan entrou em campo pelo Vasco em 99 partidas como profissional, anotou 25 gols e deu duas assistências. Ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado.