Fernando DinizMatheus Lima / Vasco
Onde assistir a Boavista x Vasco
A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay per view).
Sendo assim, Fernando Diniz deve mandar à campo a seguinte escalação: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP; Andrés Gómez (David), GB e Rojas.
O Boavista está com uma sequência de duas vitórias, contra a Portuguesa e o Fluminense, e luta para se manter na parte de cima do grupo B. A equipe, comandada pelo experiente treinador Gilson Kleina, está na 2ª posição, com seis pontos.
O técnico deve escalar a equipe com força máxima. O clube de Saquarema entrará em campo com: Lucas; Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda e Tito; Ryan Couto e Emanuel; Fellipinho, Isael e Berê; Brunão.
Arbitragem da partida
Árbitro: Pierry Dias dos Santos;
Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza;
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.
