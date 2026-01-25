Fernando Diniz - Matheus Lima / Vasco

Fernando DinizMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/01/2026 09:06 | Atualizado 25/01/2026 09:06

Buscando ficar mais próximo da vaga para a próxima fase do Campeonato Carioca, o Vasco enfrenta o Boavista neste domingo (25), às 20h30, no estádio Bacaxá, pela 4ª rodada do torneio, enquanto a equipe de Saquarema quer manter a sequência de vitórias e se consolidar na 2ª posição do grupo B.



Onde assistir a Boavista x Vasco



A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay per view).

Provável escalação do Cruz-Maltino

Apesar de ter feito uma partida considerada ruim contra o Flamengo, quando perdeu de 1 a 0, o Vasco deve rodar a equipe e colocar um time misto contra o Boavista. O Cruz-Maltino está na 4ª posição do grupo A e estreia no Brasileirão na próxima quinta-feira (29), contra o Mirassol.



Sendo assim, Fernando Diniz deve mandar à campo a seguinte escalação: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP; Andrés Gómez (David), GB e Rojas.

Como o Boavista deve entrar em campo



O Boavista está com uma sequência de duas vitórias, contra a Portuguesa e o Fluminense, e luta para se manter na parte de cima do grupo B. A equipe, comandada pelo experiente treinador Gilson Kleina, está na 2ª posição, com seis pontos.



O técnico deve escalar a equipe com força máxima. O clube de Saquarema entrará em campo com: Lucas; Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda e Tito; Ryan Couto e Emanuel; Fellipinho, Isael e Berê; Brunão.



Arbitragem da partida



Árbitro: Pierry Dias dos Santos;

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza;

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.