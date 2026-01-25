Andrés Gómez anotou o terceiro gol do VascoMatheus Lima/#VascoDaGama
Andrés Gómez explica golaço e celebra 'colônia colombiana' no Vasco
Atacante foi um dos destaques da vitória sobre o Boavista
Andrés Gómez explica golaço e celebra 'colônia colombiana' no Vasco
Atacante foi um dos destaques da vitória sobre o Boavista
Com dois de Pumita e golaço de Andrés Gomez, Vasco derrota o Boavista em Bacaxá
Cruz-Maltino chegou aos sete pontos no Campeonato Carioca
Hinestroza destaca importância de papo com Diniz e projeta evolução no Vasco: 'Muito confiante'
Atacante, de 23 anos, chegou ao Rio neste domingo
Vasco acerta venda de lateral para clube da Série B
Equipes envolvidas na negociação vão dividir direitos econômicos do atleta em futuras negociações
Boavista x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino busca se recuperar após derrota, mas deve rodar time contra a equipe de Saquarema
Rayan é aguardado para fazer exames médicos no Bournemouth na próxima segunda
Operação foi finalizada em R$ 176,81 milhões fixos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.