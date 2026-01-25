Andrés Gómez anotou o terceiro gol do VascoMatheus Lima/#VascoDaGama

Rio - Um dos destaques do Vasco na temporada passada, o atacante Andrés Gómez começou em grande estilo o ano de 2026. Na vitória sobre o Boavista por 3 a 0, o colombiano acertou um belíssimo chute e encobriu o goleiro Lucas, fazendo um golaço. O atleta explicou como tomou a decisão de finalizar.
"Fico muito feliz pela vitória, e também por esse gol, que foi lindo. Consegui ver o goleiro adiantado e fui muito feliz na finalização", afirmou o atacante.
Nascido na Colômbia, Andrés Gómez abordou o número de atletas do país que jogam no Vasco. Com chegada de Hinestroza, agora são quatro. Além dos dois, o zagueiro Carlos Cuesta e o meia-atacante Johan Rojas também são colombianos.
"É algo que facilita bastante, ter pessoas que vieram do mesmo país, da mesma cultura. Às vezes você não está bem e te ajudam. É muito bom para a gente no Vasco", concluiu.