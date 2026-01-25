Marino Hinestroza com a camisa do Vasco - Divulgação / Vasco

Marino Hinestroza com a camisa do VascoDivulgação / Vasco

Publicado 25/01/2026 15:45 | Atualizado 25/01/2026 15:47

Rio - Anunciado como reforço do Vasco, o atacante Marino Hinestroza, de 23 anos, explicou o acordo com o clube carioca, depois de estar encaminhado com o Boca Juniors. O colombiano reforçou que está feliz de poder vestir a camisa do Cruz-Maltino e destacou o papel de Fernando Diniz na negociação.

"Sim, eu sempre estive firme na proposta do Boca, em ir para o Boca, aí chegou o Vasco, já não dependia mais de mim. Eles conversaram entre si e tomaram a decisão. Esperei com paciência junto da minha família, porque já estávamos preocupados com a situação, pois eu estava há muitos dias sem treinar. No final, chegou-se a um acordo com o Vasco e estou muito feliz por esse passo na minha carreira", disse na chegada ao Galeão.

Hinestroza se destacou no Atlético Nacional, de Medelín, que é um dos principais clubes da Colômbia. O atacante falou das suas características e projetou uma evolução no Vasco.

"Sei que estou chegando a um time muito grande. Venho do maior da Colômbia e sei o que é vestir uma camisa pesada. Serei a mesma pessoa que fui lá. Posso melhorar e vou melhorar com o Diniz. Ele me disse que faria de tudo para conseguir meu nível máximo. Estou muito confiante e vou me divertir muito no Vasco", concluiu.