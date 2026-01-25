Marino Hinestroza com a camisa do VascoDivulgação / Vasco
Hinestroza destaca importância de papo com Diniz e projeta evolução no Vasco: 'Muito confiante'
Atacante, de 23 anos, chegou ao Rio neste domingo
Vasco acerta venda de lateral para clube da Série B
Equipes envolvidas na negociação vão dividir direitos econômicos do atleta em futuras negociações
Boavista x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino busca se recuperar após derrota, mas deve rodar time contra a equipe de Saquarema
Rayan é aguardado para fazer exames médicos no Bournemouth na próxima segunda
Operação foi finalizada em R$ 176,81 milhões fixos
Reforço do Vasco, Hinestroza cita papo com Diniz e revela sonho de disputar Copa do Mundo
Atacante, de 23 anos, embarcou para o Rio de Janeiro
Vasco acerta venda do meia Maxime Dominguez para clube polonês
Cruz-Maltino informou sobre a saída do jogador de 29 anos em comunicado
