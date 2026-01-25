Fernando Diniz destacou vitória do VascoMatheus Lima / Vasco
Diniz comemora vitória sem sofrer gols e exalta qualidade de Andrés Gómez: 'Muito talento'
Vasco derrotou o Boavista por 3 a 0 pelo Carioca
Andrés Gómez explica golaço e celebra 'colônia colombiana' no Vasco
Atacante foi um dos destaques da vitória sobre o Boavista
Com dois de Pumita e golaço de Andrés Gómez, Vasco derrota o Boavista em Bacaxá
Cruz-Maltino chegou aos sete pontos no Campeonato Carioca
Hinestroza destaca importância de papo com Diniz e projeta evolução no Vasco: 'Muito confiante'
Atacante, de 23 anos, chegou ao Rio neste domingo
Vasco acerta venda de lateral para clube da Série B
Equipes envolvidas na negociação vão dividir direitos econômicos do atleta em futuras negociações
Boavista x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino busca se recuperar após derrota, mas deve rodar time contra a equipe de Saquarema
