Fernando Diniz destacou vitória do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 25/01/2026 23:31 | Atualizado 25/01/2026 23:32

Rio - Com uma equipe mista, o Vasco derrotou o Boavista por 3 a 0 e voltou ao caminho das vitórias no Campeonato Carioca. Fernando Diniz celebrou o resultado sem levar gol, mas afirmou que a equipe voltou a dar espaços para os adversários.

"Uma vitória importante, não ter tomado gol foi importante. Na criação acho que a gente teve uma boa partida, mas mesmo sem levar gols a gente ofereceu chances ao adversário que não deveríamos. Só que eles não conseguiram aproveitar", disse.

Um dos destaques da partida foi Andrés Gómez, que anotou um belo gol e teve uma boa atuação. Fernando Diniz comparou o colombiano a Rayan e afirmou que ele tem potencial para ser um ponto de desequilíbrio em favor do Vasco.

"Acho que ele é um jogador que teve uma carreira subutilizada, que pode fazer mais que fez até hoje. É um jogador de muito talento, explosão, e hoje ele conseguiu além de ser decisivo, mostrar que pode ser um jogador que pode atuar em outras funções", afirmou.