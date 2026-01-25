Maxi Cuberas comandou o Fluminense de novo - Lucas Merçon / Fluminense

Rio - Responsável por dirigir o Fluminense novamente, o auxiliar Maxi Cuberas exaltou a qualidade do Flamengo, adversário derrotado pelo Tricolor por 2 a 1 no Maracanã. O argentino deixou claro que gostou do rendimento dos jogadores, além do resultado da partida.

"Enfrentamos uma equipe de (alto) nível, que tem bons jogadores. É verdade o que você disse, porque assim aconteceu. (Rivais) fizeram quatro gols de bola parada. Por isso, essas partidas são muito boas, você vai corrigindo esse tipo de erro que vai se apresentando nos jogos. Você sempre tem que ratificar as coisas positivas e, neste caso, corrigir os erros que temos. O mais importante é que a equipe, além do que vai acontecendo no jogo, se fortalece e consegue o resultado, que é o que sempre buscamos", disse.

Santi Moreno, que entrou na segunda etapa e teve uma boa atuação, também recebeu elogios do auxiliar. Cuberas destacou o trabalho feito para que o colombiano possa render melhor na temporada de 2026.

"Com respeito a Santi, foi um dos jogadores que se apresentou no dia 2 de janeiro, quando começamos, porque queríamos prepará-lo e vê-lo mais nas partidas. Sempre são oportunidades que vão surgindo, que cada um tem que aproveitar. Para isso, é preciso treinar e seguir crescendo, individual e coletivamente. Graças a Deus (Santi) entrou, fez uma boa partida e contribuiu com a sua parte para a equipe", concluiu.